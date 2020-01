Iachini, solo un pari (1-1) al debutto. Viola, raggiunti dal Bologna al 94′, troppo rinunciatari nel finale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Beffa in extremis per i Viola, che credevano di aver dato al nuovo tecnico la prima gioia, come aveva chiesto il patron Rocco Commisso. Sfuma quindi il successo al debutto per Iachini, per una Fiorentina forse colpevole di aver tirato troppo i remi in barca Leggi la notizia su firenzepost

