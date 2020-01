I Golden Globe per chi va di fretta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le cose da sapere sui premi di questa notte, per chi non vuole dedicare alla questione più di cinque minuti Leggi la notizia su ilpost

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - Linkiesta : Ecco chi ha vinto i Golden Globe 2020: Tarantino, 1917, Sam Mendes, Brad Pitt, Fleabag, Succession, Elton John. All… - RaiNews : #GoldenGlobes Sam Mendes miglior regista, Parasite miglior film straniero, Tarantino miglior sceneggiatura, Laura D… -