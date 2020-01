Fra Gregoretti e riforme elettorali (Di lunedì 6 gennaio 2020) La politica Italiana invece che concentrarsi sui reali problemi del Paese quale ad esempio una emigrazione di giovani italiani laureati all’estero non compensata da una immigrazione di uguale livello culturale, ha messo al suo centro il caso Gregoretti e la riforma elettorale necessaria dopo il voto sulla riduzione dei parlamentari. Partiamo dalla Gregoretti. Prima di tutto Gregoretti non è Ugo (il famoso regista) ma Bruno (napoletano, medaglia d’argento al valor militare, caduto in Dalmazia durante la II Guerra Mondiale). Sul mancato sbarco degli immigrati clandestini dalla Gregoretti, per una volta, sono pienamente d’accordo con Travaglio. Stando così la legge il processo deve essere fatto, ragionevolmente Salvini finirà assolto, Salvini non perderà manco un voto a causa di questo processo. Personalmente credo che questo processo nasca dall’abolizione ... Leggi la notizia su nextquotidiano

