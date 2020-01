Abbandonano due cani a Gerenzano e scappano: è caccia ai padroni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono arrivati in auto nel parcheggio del Tigros di Gerenzano, sulla Varesina, e hanno abbandonato due cani per poi allontanarsi. Una scena cui hanno assistito diverse persone, senza che però nessuno riuscisse a prendere il numero di targa. Ma è stata sporta denuncia ai carabinieri e i responsabili di questo sconsiderato gesto potrebbero essere individuati. Preso a girovagare, i due cani sono arrivati fino in paese, dove sono stati rintracciati e successivamente accalappiati per essere portati in un canile della zona; adesso si spera che qualcuno li adotti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

