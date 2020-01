Uno Bianca | Roberto Savi ci riprova Chiesta la grazia a Mattarella

Banda della Uno Bianca - i familiari delle vittime : “Riaprire le indagini. Permesso premio ad Alberto Savi? Si vergognino” : Sono passati 29 anni dalla strage del Pilastro a Bologna. Ma per i familiari dei tre carabinieri uccisi non c’è ancora pace. Chiedono la riapertura delle indagini e protestano per il Permesso concesso a Natale ad Alberto Savi, uno dei fratelli tra i componenti della Banda della Uno Bianca. “Io penso che non sia giustizia questa – dice Rosanna Zecchi, presidente dell’Associazione familiari vittime -. Noi per andare a trovare i ...

Strage della Uno Bianca : Bologna ricorda Mitilini - Stefanini e Moneta : Tra il 1987 e l’autunno del 1994 la Banda della Uno bianca mise a segno una serie di colpi che causarono la morte di 24 persone e il ferimento di oltre 100. Alberto Savi, uno dei fratelli (gli altri sono Roberto e Fabio), ha usufruito di un permesso premio per Natale che gli ha permesso di vedere la sua famiglia. Tuttavia, non appena terminati i festeggiamenti, l’ex poliziotto è tornato nel carcere di Padova dove sta scontando ...

Stragi della Uno Bianca - a Natale permesso premio per Alberto Savi : E' uscito dal carcere di Padova per trascorrere qualche giorno coi famigliari. La presidente dei famigliari delle vittime: "La nostra una battaglia contro i mulini a vento". Oggi a Bologna si ricorda la morte di tre carabinieri

Usa e Cina verso l’accordo sui dazi. Alla Casa Bianca il 15 gennaio si firma “Fase Uno” : L'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina "e' fatto" e ci sara' "una cerimonia di firma con Xi" Jinping, il presidente cinese, il 15 gennaio. Parola del presidente americano, Donald Trump che con un tweet ha l'annuncio. "Firmerò il nostro grande e completo accordo commerciale di Fase Uno con la Cina il 15 gennaio - si legge -. La cerimonia avrà luogo Alla Casa Bianca. Saranno presenti rappresentanti di alto livello della Cina. Più tardi andrò ...

Bianca Atzei Instagram - in costume su Uno scoglio : «Che sirenetta!» : La bellissima Bianca Atzei e il suo fidanzato Stefano Corti sono volati in Madagascar per godersi un po’ di caldo. La cantante ha pensato bene di condividere questa sua avventura con i suoi followers, mostrando loro le meraviglie del luogo attraverso diversi scatti. Poche ore fa su Instagram Bianca ha postato una sua foto in costume mentre si gode i raggi del sole a Nosy Sakatia, l’isola delle orchidee del Madagascar. Naturalmente il ...

Kenny - la tigre bianca che nessUno vuole : è deforme perché nata dall’incrocio forzato tra consanguinei : tigre bianca deforme a causa dell’uomo: la triste storia di Kenny Quella di Kenny è una storia triste. Era una maestosa tigre bianca dall’espressione particolare, con il suo muso corto e largo, e gli occhi strabici. Aspetto bizzarro dovuto a disabilità fisiche e mentali, attribuite all’incrocio forzato dall’uomo tra fratelli. Kenny: quando l’intervento dell’uomo compromette la vita degli animali Le tigri bianche dello ...

BrUno Vespa a CartaBianca commenta la manovra economica 2020 : Bruno Vespa, giornalista e conduttore del celebre programma di Rai 1 Porta a Porta, ha espresso tutti i suoi dubbi sul futuro del governo giallo-rosso e lo ha fatto dallo studio di CartaBianca. Il programma di approfondimento politico ed economico in onda su Rai 3, condotto da Bianca Berlinguer, ha voluto infatti affrontare il tema della finanziaria, al centro del dibattito mediatico e parlamentare. Bruno Vespa ospite a CartaBianca “Si sta ...

BrUno Vespa a CartaBianca : "Manovra - una lira a testa. Perché Pd e M5s così sbagliano" : Anche Bruno Vespa, nel futuro del governo di Pd e M5s, vede molto nero. Lo spiega ospite in studio con tanto di papillon a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3. Si parla della finanziaria dei giallorossi, e il conduttore di Porta a Porta spiega: "Si sta ripetendo quanto accaduto l