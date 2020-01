Rula Jebreal esclusa da Sanremo, Patuanelli: «È censura». Salvini: «Ultimo dei miei problemi. Invitino chi vogliono» (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo lo stop arrivato dai «piani alti» di viale Mazzini sulla presenza della giornalista italo-palesatinese Rula Jebreal alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, arrivano, alla spicciolata, le reazioni della politica. Il primo a farsi avanti era stato Davide Faraone che aveva annunciato la sua intenzione di portare in commissione Vigilanza Rai la questione: «Un’autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti» Dopo Faraone, a esprimersi contro l’esclusione è anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che twitta: «Siamo in un paradosso: non si vuole trasformare in tribuna politica il Festival di Sanremo, ma si opera una scelta di “esclusione politica preventiva”. Detta anche censura. #RulaJebreal». Siamo in un paradosso: non si vuole trasformare in tribuna politica il #FestivaldiSanremo, ma si opera una scelta di ... Leggi la notizia su open.online

