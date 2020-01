Roma Torino streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Roma Torino streaming TV – Oggi, domenica 5 gennaio 2020, alle ore 20,45 Roma e Torino scendono in campo allo stadio Olimpico, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Roma Torino in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vedere Roma Torino in tv e live streaming La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky. Dal 20 settembre è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a ... Leggi la notizia su tpi

RaiUno : Da un'isola di sogno, Capri, a un palazzo di sogno, il Palazzo Reale di Torino, fino a Roma, ' la regina delle acqu… - RaiNews : Capri, il Palazzo Reale di Torino e Roma regina delle acque. Torna #Meraviglie di @albertoangela. Da sabato… - aagulla_espn : Domingo: Roma vs Torino Lunes: Juventus vs Cagliari y Napoli vs Inter Junto a @Rortiz_ESPN #SerieAxESPN -