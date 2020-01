Paura per Luca Zingaretti, attore investito in pieno centro a Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) Incidente per Luca Zingaretti. L’attore era a bordo del suo scooter quando è stato investito a Roma. Le condizioni di ‘Montalbano’ sono buone. Roma – Piccolo incidente per Luca Zingaretti nella mattinata di domenica 5 gennaio 2020. L’attore era a bordo del suo scooter quando è stato investito in pieno centro a Roma da un’auto. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Le condizioni del ‘commissario Montalbano’ sono buone tanto che non c’è stato il bisogno del ricovero in ospedale. Il fratello del segretario del Pd si è recato subito nella sua abitazione per le prime cure. Nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero ascoltare Zingaretti per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente che poteva avere delle conseguenze molto più gravi. Incidente per Luca Zingaretti a Roma Piccola ... Leggi la notizia su newsmondo

