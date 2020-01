Pandev: “Abbiamo sofferto fino alla fine, ma Dio ci ha aiutati” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Genoa batte il Sassuolo per 2 reti a 1 ma con diversi episodi che fanno già discutere. Un gol annullato al Sassuolo e un rigore troppo generoso che Irrati concede al Genoa. A decidere la partita in favore dei rossoblu è stata la rete di Pandev, arrivata a ridosso del 90′. L’attaccante, a fine match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport “Sapevamo che era una partita importante e difficile. Oggi abbiamo sofferto fino alla fine, ma Dio ci ha aiutati. Sicuramente è stata una vittoria di cuore grazie anche al pubblico. Eravamo in difficoltà, abbiamo vinto tutti insieme”. Pandev ha continuato dicendo: “Speriamo sia un nuovo inizio, ma dobbiamo lavorare e seguire il mister. Speriamo di fare meglio. Io sto cercando di aiutare i più giovani, quando sei in una situazione così ci vuole un po’ di esperienza”. Il Genoa abbandona ... Leggi la notizia su ilnapolista

