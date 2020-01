Meteorite di Capodanno, ritrovati resti nel Modenese (Di domenica 5 gennaio 2020) ritrovati resti del Meteorite di Capodanno nel Modenese. Gli scienziati: “Se trovate un sasso scuro e smussato, non toccatelo”. MODENA – ritrovati resti del Meteorite di Capodanno nel Modenese. Uno dei frammenti del bolide avvistato sul Nord Italia la sera del primo giorno del 2020 è stato rinvenuto nei pressi di Modena. Si tratta di una scoperta importante per delimitare la zona dove si potrebbero trovare gli altri pezzi. Gli scienziati hanno raccomandato tutti gli abitanti di mandare foto all’Inaf senza toccare il sasso scuro e smussato. I resti ritrovati nelle prossime ore saranno analizzati per cercare di avere maggiori informazioni sul Meteorite che nel 2020 è precipitato nel Nord Italia. Il Meteorite di Capodanno Il Meteorite di Capodanno era stato intercettato da otto telecamere nella serata del 1° gennaio nel Nord Italia. Proprio questi ... Leggi la notizia su newsmondo

