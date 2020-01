Hostess si rompe la gamba in sette punti durante una turbolenza (Di domenica 5 gennaio 2020) Nicola De Angelis L'aereo della compagnia Thomas Cook si trovava in volo a metà dell'oceano Atlantico quando una turbolenza lo ha colto e ha sbalzato in volo l'assistente di volo facendole rompere la gamba in sette punti Era il settembre 2019 ma la storia di Eden sta uscendo solo ora. L'assistente di volo stava spingendo il suo trolley con il catering quando l'aereo Thomas Cook sul quale lavorava ha incontrato una turbolenza che lo ha spinto con il muso in giù di almeno 500 piedi. La ragazza di 27 anni che si trovava in piedi con il suo trolley è stata quindi sbalzata in volo e successivamente è precipitata a terra sulla gamba destra. Si è spaccata la gamba in sette punti proprio mentre l'aereo si trovava a metà strada tra Manchester, aeroporto di destinazione, e Cuba aeroporto da cui era partito qualche ora prima. Prima di poter ricevere le opportune cure mediche, tra cui ... Leggi la notizia su ilgiornale

