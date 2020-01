Guasto alla funivia, 600 sciatori bloccati sulle piste nel Lecchese (Di domenica 5 gennaio 2020) Ieri sera, ai Piani d’Artavaggio (Lecco) circa 600 di persone sono rimaste bloccate per ore sulle piste a causa di un fermo della funivia, prima di poter tornare a valle: si sarebbe trattato di una sospensione tecnica all’impianto, che ha richiesto la presenza dei volontari del Soccorso alpino della Valsassina-Valvarrone. La mobilitazione delle squadre di soccorso è durata 3 ore, con l’impiego di 20 tecnici per gestire il rientro dei molti escursionisti, rassicurandoli e aiutandoli una volta riavviato l’impianto. Alcune persone hanno preferito scendere a valle autonomamente a piedi, lungo i sentieri della zona, aiutate dai Vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 21.L'articolo Guasto alla funivia, 600 sciatori bloccati sulle piste nel Lecchese Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

