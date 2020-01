Genoa Sassuolo, Berardi espulso a fine partita: rischia la stangata (Di domenica 5 gennaio 2020) Domenico Berardi ha rimediato un’espulsione nel convulso finale di Genoa-Sassuolo: l’attaccante rischia una stangata Nel convulso finale di Genoa-Sassuolo, Domenico Berardi ha rimediato un cartellino rosso. Per il fantacalcio l’espulsione varrà il consueto -1 nel conteggio totale ma la beffa per i fantallenatori potrebbe essere doppia. L’attaccante neroverde, infatti, è stato espulso per proteste. Il referto scritto da Irrati potrebbe essere pesante, così come la decisione del Giudice Sportivo. Il rischio stangata per Berardi è altissimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : Le offese razziste a Balotelli che rimbalzano sui giornali di tutta Europa, l’indecente arbitraggio di Irrati in Ge… - tancredipalmeri : Fallo netto su Berardi sull’azione che propizia il 2-1 del Genoa. L’arbitraggio di Irrati in Genoa-Sassuolo, e la g… - pisto_gol : Genoa-Sassuolo 27’ Obiang/Sanabria non è rigore-tuffo-errore evidente di Irrati, e soprattutto del VAR. Se ancora c… -