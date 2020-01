Crisi Iran-Usa, la decisione dell’Iraq: “Via la coalizione anti-Isis” (Di domenica 5 gennaio 2020) Arrivano le prime decisioni ufficiali delle autorità irachene in merito alla Crisi Iran Usa a seguito dell’uccisione del generale Qasem Soleimani, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 gennaio per mano di Washington. Nella giornata di domenica 5 il parlamento di Baghdad ha infatti approvato una risoluzione che impegna il governo a cacciare da territorio dell’Iraq la cosiddetta coalizione anti-Isis, capitanata dalle forze armate Usa e presente nel paese dal 2014 al fine di assistere l’esercito iracheno nella lotta contro il califfato islamico. La decisione è stata annunciata dal presidente della Camera Mohammed Halbusi. Crisi Iran-Usa: la decisione irachena La cacciata dell’esercito statunitense dall’Iraq era un’ipotesi già ventilata nei giorni scorsi da parte di alcuni esponenti politici come Hassan Nasrallah, leader dell’organizzazione ... Leggi la notizia su notizie

TeresaBellanova : Libia, Iran, Iraq: il #MedioOriente vive un nuovo momento di gravissima instabilità. Potrebbe essere devastante. È… - LegaSalvini : CONTE VINAVIL: «LA FUGA DAL MOVIMENTO 5STELLE NON FERMERÀ IL GOVERNO» - vaticannews_it : #3gennaio, #Iran Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,… -