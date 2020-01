Così potrai spiegare la scomparsa delle persone care a tuo figlio (Di domenica 5 gennaio 2020) Quando qualcuno della famiglia o di molto vicino a noi viene a mancare, il dolore sembra insuperabile e affrontare il lutto diventa difficile. La situazione si complica quando dobbiamo spiegare ai nostri figli che quella persona, presente nella vita di tutti i giorni, non ci sarà più. spiegare la morte ai bambini è una delle più grandi difficoltà dei genitori. La paura riguarda proprio la reazione dei nostri figli, riusciranno a comprendere e ad affrontare quel dolore nonostante la tenera età? Inutile negarlo, un lutto improvviso di una persona alla quale il bambino è affezionato resta comunque nella memoria e nel cuore dei nostri figli. Come genitori però abbiamo il compito di prenderli per mano e accompagnarli in questo percorso di comprensione. Come per le cose più importanti da insegnare ai nostri bambini, la morte non si spiega ma si racconta esattamente come se fosse una fiaba. ... Leggi la notizia su dilei

