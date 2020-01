Uomini e Donne, trono over: Nuovo programma per Gemma Galgani? (Di sabato 4 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono over. Nelle registrazioni del programma Gemma Galgani chiude con Juan Luis. Maria De Filippi chiede al cavaliere di lasciare il programma. Per la dama è pronto un Nuovo programma? Arrivano le ultime anticipazioni delle registrazioni di questa settimana di Uomini e Donne trono over. Durante le vacanze infatti la trasmissione di … L'articolo Uomini e Donne, trono over: Nuovo programma per Gemma Galgani? proviene da 2A News. Scritto da Raffaele Francesco D'Antonio Leggi la notizia su 2anews

matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… - matteosalvinimi : 245 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, 73 Paesi che perseguitano chi si professa Cristiano, 4.305 donne e… - Quirinale : #Mattarella: Rivolgo gli auguri alle donne e agli uomini delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, a tutti color… -