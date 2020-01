Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 15:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio nel giorno dei funerali solenni del generale iraniano soleimani a Baghdad l’iran Medita vendetta e ripete le sue minacce agli Stati Uniti la guida Suprema iraniana Ali khamenei avverte prepara le bare Rivolgendosi a Donald Trump il ministro degli Esteri iraniano zareef spaventa conseguenza incontrollabili e l’ambasciatore iraniano all’onu parlando la CNN spiega che la risposta adorazione militare è un’azione militare da parte di chi quando dove lo vedremo queste le sue parole un altro esponente dell’esercito Monique la vendetta non sarà fretta te decideremo Dove e Quando avverrà la schiacciante risposta tra un po’ intanto ribadisce di non volere la guerra ma di essere pronta a qualunque risposta necessaria la natole missioni di ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ??? #Trump: '#Soleimani progettava attacco a basi diplomatiche' ??? Iran: 'Preparate le bare'… - lu_natica_mente : ***ANSA**** Gigi subito a lavoro dopo le ultime notizie. #TrumpsWar #DiMaio #Salvini -