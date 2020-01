Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 14:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina i funerali del generale iraniano soleimani ucciso in un attacco condotto con un drone dagli Stati Uniti migliaia di iracheni presenti hanno gridato morte all’America e poi al termine del corteo nella zona Verde di Baghdad ottenuto un funerale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni compreso il abdul-mahdi intanto resta altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran è il presidente statunitense Donald Trump ribadisce di non volere la guerra di essere pronto a qualunque risposta sia necessaria la guida Suprema iraniana camera Idea Verde preparare bar è il ministro degli Esteri iraniano ha paventato conseguenze incontrollabili e l’ambasciatore iraniano allo non parlando la CNNgelato che la risposta ad un’azione ... Leggi la notizia su romadailynews

