Tour de Ski 2020, Johannes Klaebo si prende la sprint tc della Val di Fiemme e la vetta della generale (Di sabato 4 gennaio 2020) Johannes Klaebo si prende tutto: il norvegese si impone nella sprint tc andata in scena oggi in Val di Fiemme e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo passando in testa alla classifica generale in vista della scalata al Cermis di domani, seppur con un solo secondo di margine sul russo Alexander Bolshunov, oggi terzo e battuto anche dal connazionale Sergey Ustiugov, secondo, e che può puntare alla vittoria finale domani, avendo 15″ di ritardo in graduatoria. Tutti fuori ai quarti gli azzurri: Federico Pellegrino si classifica 13°, mentre Stefan Zelger è 16°, infine Maicol Rastelli è 21°. In finale Klaebo si impone di potenza, chiudendo in 3’03″78 e battendo di 0″70 Ustiugov, mentre Bolshunov si ferma a 1″33 e deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Gli altri finalisti non interferiscono nella lotta tra i primi tre della classe, prendendo ... Leggi la notizia su oasport

