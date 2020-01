“Tolo Tolo” di Checco Zalone | come sono le recensioni

Cosa dicono i critici di “Tolo Tolo” di Checco Zalone : Ci sono state recensioni contrastanti, ma tutti concordano nel dire che non è come sembrava dal video di “Immigrato”

Sui migranti Famiglia Cristiana elogia l’ultimo film Zalone “Tolo Tolo” e bacchetta Salvini. Anche per aver scimmiottato il Papa : Il settimanale cattolico Famiglia Cristiana elogia “Tolo Tolo”, l’ultimo film in sala di Checco Zalone, e bacchetta Matteo Salvini per aver scimmiottato Papa Francesco per i schiaffetti alla fedele che lo aveva strattonato in Piazza San Pietro. Sulla questione migranti, scrive il periodico in un commento a firma Francesco Anfossi, Zalone racconta “la disperazione di chi ha perso tutto”. “Spero tanto che abbia ...

Cosa si dice di “Tolo Tolo” : Dopo il primo affollatissimo giorno al cinema, si è capito che il nuovo film di Checco Zalone è diverso dai precedenti (e non così rappresentato dalla canzone "Immigrato")

Checco Zalone batte se stesso : “Tolo Tolo” è il film con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano : Checco Zalone batte se stesso: “Tolo Tolo”, il quinto film dell’attore pugliese prodotto dalla Taodue film di Pietro Valsecchi, distribuito da Medusa e diretto, per la prima volta, dallo stesso Zalone, raggiunge numeri stellari: nel suo primo giorno di programmazione al boxoffice sfiora gli 8.7 milioni di euro (€ 8.680.232 con oltre 1.175.000 presenze) diventando il film con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle ...

Attesa per “Tolo Tolo” - oggi l’uscita del nuovo film di Checco Zalone : Checco Zalone esce oggi al cinema con “Tolo tolo”, quinta pellicola dell’attore pugliese, prima da regista. C’è grande Attesa nelle sale cinematografiche per l’uscita di “Tolo tolo”, l’ultima pellicola di Checco Zalone. La data del 1 gennaio 2020 è cerchiata di rosso da tempo da parte dei fan della commedia italiana e del 32enne barese. “Tolo tolo”, prima da regista Il film ...

Checco Zalone accusato di razzismo per il nuovo film “Tolo Tolo” : Già dal suo rilascio, il trailer di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone in uscita nelle sale l’1 gennaio, ha ricevuto numerose critiche. Nel video è inserita la canzone “L’immigrato”, un tentativo di satira sugli stereotipi culturali che affliggono gli immigrati e la visione che gli italiani ne hanno. Checco Zalone, le accuse al nuovo film Checco Zalone fa di nuovo discutere con il film Tolo Tolo, incentrato ...