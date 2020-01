Pistoia-Dinamo Sassari in tv oggi, Serie A basket 2020: orario, programma e streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) oggi, 4 gennaio, è in programma la sfida tra Oriora Pistoia e Banco di Sardegna Sassari, anticipo della diciassettesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 20.30 per un match che è un testacoda importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa sono attualmente terz’ultimi in classifica, con due soli punti di vantaggio sull’Allianz Pallacanestro Trieste e un successo sarebbe fondamentale nella corsa salvezza per Pistoia. La squadra di Gianmarco Pozzecco, invece, è seconda in classifica con 24 punti e vincendo potrebbero agganciare in vetta la Virtus Bologna e chiudere il girone d’andata al primo posto. I precedenti non sorridono a Pistoia, con sole tre vittorie nella storia contro Sassari, l’ultima delle quali arrivata il 24 Aprile 2016. Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, con tre sconfitte nelle prime ... Leggi la notizia su forzazzurri

