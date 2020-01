Per rilassarsi va a fare la pedicure in un salone di bellezza, ma dopo poche ore inizia per lei un incubo senza fine (Di sabato 4 gennaio 2020) Stacie Wilson, la protagonista di questa assurda storia, aveva deciso di affidarsi alle cure di un centro estetico per eliminare il fastidioso inestetismo dei calli ai piedi. La donna, un’infermiera del Saline Memorial Hospital di Benton, nello stato dell’Arkansas, era ben conscia che i dolori ai piedi le impedivano di svolgere bene il suo lavoro e per questo per la prima volta in vita sua, decide di rivolgersi ad un salone di bellezza per porre fine al suo problema. Ma non aveva previsto che quell’episodio avrebbe segnato per sempre la sua vita…. Una volta tornata a casa, infatti, aveva cominciato ad avvertire uno strano gonfiore ai piedi, accompagnato da rossore e febbre alta; dopo 3 giorni in cui i sintomi tendevano a peggiorare, Stacie decide di ricorrere alle cure dell’ospedale. Nel corpo della donna era in corso una terribile infezione causata dai tagli provocati ... Leggi la notizia su baritalianews

WonderDenyBlack : @DebAttanasio E lui che pensava solo di rilassarsi e viaggiare per il mondo senza problemi!?? - mirtillaus : È difficile immaginare il Natale senza sorseggiare una bevanda calda, stuzzicare qualche biscottino di zenzero e ri… - mirtillaus : Immagina il periodo Natalizio , la neve , una bevanda calda, stuzzicare qualche biscottino di zenzero e rilassars… -