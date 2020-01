Paola Pisano, l'ultima sparata M5s: "Password e user dati dallo Stato". E Salvini: "Un Grande Fratello" (Di sabato 4 gennaio 2020) È subito polemica dopo le inquietanti dichiarazioni del ministro dell'Innovazione, Paola Pisano. "Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e Password per accedere a tutti i servizi digitali e potrebbe essere utilizzata non solo per ai servizi digitali della Pubblica amministrazione ma Leggi la notizia su liberoquotidiano

SkyTG24 : #Password di Stato per acquisti e servizi: la proposta della ministra #Pisano suscita polemiche ?? - mabete : RT @PaolaPisano_Min: Identità digitale è tema fondamentale e il dibattito che si è acceso, prezioso. Qui - BarelSergio : RT @silvia_sb_: La ministra dell’innovazione Paola Pisano, vicinissima a Casaleggio, dice a Radio1 che username& password digitali di ciasc… -