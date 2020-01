LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca il numero in tecnica classica (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 10 km mass start femminile di ieri – La 15 km mass start maschile di ieri – La classifica femminile – La classifica maschile Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare Sprint a tecnica classica del Tour de Ski 2020 in Val di Fiemme, penultima prova dell’evento a tappe. Arriva l’ultimo giorno in cui Federico Pellegrino può realmente dimostrare il proprio valore prima che i grandi protagonisti del Tour de Ski si scatenino verso il Cermis domani. Il poliziotto di Nus cerca la vittoria in un contesto a lui non favorevole, sia per il solo fatto dell’uso della tecnica classica che per una questione più prettamente legata al percorso, che a lui non è particolarmente gradito. L’Italia può contare, tra gli uomini, anche su Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger e ... Leggi la notizia su oasport

novasocialnews : Dai Pearl Jam a Tiziano Ferro: i concerti più attesi dell’anno #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - infoitsport : LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: vittoria da fuoriclasse di Klaebo! In campo femminile t… - infoitsport : LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: gruppo compatto! Klaebo sfida i russi -