Libia, duplice attacco a Tripoli: bombardati una scuola militare e l’aeroporto. I soccorritori: «Ci sono morti ovunque» (Di domenica 5 gennaio 2020) È di almeno 28 morti e 18 feriti il primo bilancio ufficiale, diffuso dalle forze di Tripoli, del bombardamento della scuola militare a sud della capitale libica. Lo riferiscono i media locali. Il governo di Tripoli accusa i combattenti dell’esercito del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. Malek Merset, portavoce del ministero della salute con base a Tripoli, ha riferito all’Associated Press che l’attacco aereo ha avuto luogo nell’area di Hadaba, nella capitale, a sud del centro città, dove i combattimenti sono in corso da mesi. «Ci sono morti ovunque e molti feriti. Vediamo pezzi di cadaveri sparsi nel piazzale», ha spiegato uno dei soccorritori ancora al lavoro per estrarre i corpi da sotto le macerie. #BreakingNews Medical source to #Libya Alahrar TV: Over 20 deaths and 35 injuries arrive in Al-Khadra Hospital in #Tripoli after airstrikes ... Leggi la notizia su open.online

