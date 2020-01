La nonna e le scarpe da portiere di Albert Camus (Di sabato 4 gennaio 2020) Sessanta anni fa, in un incidente stradale, se ne andava Albert Camus, premio Nobel per la Letteratura nel 1957, scrittore che ancora oggi, con sorprendente attualità - attraverso i suoi romanzi, i suoi saggi, le sue opere teatrali - rivela, sottolinea, provoca, denuncia. Il narratore francese, nato in Algeria, ha saputo, più di molti altri, mettere a nudo la fragilità, lo smarrimento e la disperazione dell’uomo davanti alle tragedie del suo tempo, per arrivare a invocare “un eroismo dell’assurdo”, la necessità di una ribellione, almeno, morale: “La grandezza dell’uomo è nella decisione di essere più forte della sua condizione”.Camus fu, inevitabilmente, un portiere. Il ruolo della “solitudine” (vedi Peter Handke e l’angoscia del portiere prima del calcio di rigore, allegoria ... Leggi la notizia su huffingtonpost

