'Io scrivo'| Su Raitre il film – documentario di Matilde D'Errico (Di sabato 4 gennaio 2020) Va in onda stasera, sabato 4 gennaio su Rai3 alle 22.05, il film-documentario di Matilde D'Errico "Io scrivo" "Io scrivo" è la proposta di stasera sabato 4 gennaio alle 22.05 su Raitre. Scrivere per capire, per metabolizzare e affrontare le emozioni che genera la diagnosi e la cura di una malattia come il tumore

