Incredibile episodio, l’arbitro consulta il Var con il fucile puntato! [DETTAGLI] (Di sabato 4 gennaio 2020) Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio ed in particolar modo in Africa. Nelle ultime ore sul web sta circolando una foto che in poco tempo è diventata virale, nel DETTAGLIo l’arbitro cerca di prendere la decisione corretta davanti a un vecchio televisore con un fucile puntato addosso! Sir Raphael Kizzilah, un utente molto vicino al calcio africano, ha chiarito le immagini su Twitter: “Non per rovinare il divertimento, ma questa è ovviamente una competizione locale/amatoriale, che è una fonte comune di intrattenimento durante la stagione festiva in alcuni paesi africani. Semmai dovrebbero essere elogiati per aver cercato di ‘alzare il livello’ invece di essere derisi”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Incredibile ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Incredibile episodio, l'arbitro consulta il #Var con il fucile puntato! [DETTAGLI] - - udkrevo98 : @Luca8807 sabato prossimo preparati, perchè vedrai l'episodio piu' incredibile di my hero academia. - Noesis81Noesis9 : @PGreco_ Incredibile. Per caso nel 2016 avevi anche pronosticato il ritorno di Palpatine in Episodio 9? (scherzo) -