Grande Fratello Vip 2020: Carlotta Maggiorana concorrente (Di sabato 4 gennaio 2020) Carlotta Maggiorana Carlotta Maggiorana è nel cast di Grande Fratello Vip 2020. Eletta Miss Italia nel 2018, l’attrice e ballerina fa parte della schiera di concorrenti del reality show di Canale5, condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 2020: chi è Carlotta Maggiorana Carlotta Maggiorana è nata a Montegiorgio, in provincia di Fermo, il 3 gennaio 1992, ma da molti anni vive a Roma. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, la giovane marchigiana muove i primi passi nel mondo dello spettacolo entrando a far parte del corpo di ballo di diverse trasmissioni sia Rai che Mediaset. Nel 2010 è stata valletta ad Avanti un altro, mentre nel 2013 è nel cast di Paperissima. Contemporaneamente la ragazza ha ‘imboccato’ anche la strada della recitazione. Ha avuto piccole parti nei film Tree of life (2011) con Brad Pitt e Sean Penn, Un Fantastico via vai (2013) di ... Leggi la notizia su davidemaggio

