«Gli stadi devono sorgere nelle città, sono un motore urbanistico. L’Italia non lo capisce» (Di sabato 4 gennaio 2020) Tuttosport intervista Gabriele Tagliaventi autore, con Alessandro Bucci di “New Urban stadia”, libro che si occupa del ruolo degli stadi nelle città. Tagliaventi sostiene che gli stadi devono sorgere all’interno delle città «Perché lo stadio, dove è stato concepito in questo modo, è stato un motore di rigenerazione urbana. Non più un luogo problematico, ma un’operazione che ha significato il rinascimento della vita associativa di un quartiere o di una intera città». Questo accade perché, spiega, «Lo stadio viene vissuto ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette. Non un’opera monofunzionale per lo sport, ma un luogo dove la gente trova negozi, locali, cinema, teatri. Aumentano la socialità e la sicurezza». E fa anche alcuni esempi «Quello del Monaco, costruito al centro di un quartiere, dove sono stati realizzati anche alloggi. Una rivoluzione copernicana. Oppure ... Leggi la notizia su ilnapolista

