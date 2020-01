Calciomercato Napoli, Empoli sulla tracce di Gennaro Tutino (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli ma attualmente all’Hellas Verona, potrebbe cambiare squadra nel corso del mercato di gennaio. Su di lui c’è l’Empoli, che punta a rinforzare il suo reparto offensivo. Lo ha riportato in giornata il portale Tuttomercatoweb.com. Il classe 1996, in passato stella del vivaio azzurro, sta vivendo un’esperienza infelice con la maglia gialloblù. Per lui zero gol in stagione e pochissime presenze: è praticamente tra gli ultimi nelle gerarchie del tecnico Juric. Proprio per questo un cambio di casacca gli farebbe bene. Nelle prossime ore si potrebbe fare avanti il club toscano, che sta cercando di convincere Gabriele Moncini, centravanti della SPAL. Dovesse arrivare nuovamente il “no” del bomber estense, Tutino diventerebbe la prima alternativa sul taccuino della ... Leggi la notizia su anteprima24

