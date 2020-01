Artigianato e commercio: tre bandi della Regione a sostegno delle micro e piccole imprese (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pubblicati sul BURC i tre Avvisi destinati ad aiuti alle piccole e micro imprese operanti nei settori del commercio e dell’Artigianato. Ecco il dettaglio: Avviso per aiuti alle micro e piccole imprese operanti nel settore dell’Artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro. Avviso per aiuti alle micro, piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro. Avviso per aiuti alle micro e piccole imprese operanti nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le ... Leggi la notizia su anteprima24

