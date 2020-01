Truffa telefonica dalla Tunisia, attenzione a questi numeri! (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Truffa telefonica dalla Tunisia, i numeri da evitare per non farsi azzerare il credito sul cellulare. Anno nuovo, vecchi problemi, anche per quanto riguarda il dramma delle truffe telefoniche che purtroppo tutti abbiamo modo di conoscere negli ultimi anni. Il 2020 si apre all’insegna Truffa telefonica dalla Tunisia, una minaccia serie che in pochi minuti può azzerare il credito sul cellulare. La Truffa telefonica dalla Tunisia Nei pochi giorni trascorsi dall’inizio del 2020, centinai di segnalazioni hanno denunciato la Truffa delle telefonate dalla Tunisia. Si tratta di chiamate mute dalla durata di pochi secondi che nel giro di un minuto possono arrivare ad azzerare il credito dell’ignara vittima. Il meccanismo è quello che si è consolidato negli anni. Dopo una telefonata di pochi secondi, i Truffatori sperano di essere richiamati dalla preda. La ... Leggi la notizia su newsmondo

