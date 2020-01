Scandone, De Gennaro: “Vogliamo i due punti contro Valmontone” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ultima gara del girone d’andata per la Scandone Avellino. Domenica pomeriggio, Marzaioli e soci, affronteranno Valmontone guidata dall’ex Alex Righetti. All’appuntamento i lupi ci arrivano con la sconfitta sulle spalle di Pozzuoli con annessi l’infortunio di De Leo. Il tecnico Gianluca De Gennaro ha introdotto la gara: “Domenica incontriamo una delle squadre più esperte del campionato, con giocatori che hanno avuto una carriera importante in serie B, ma non solo, basti pensare a Bonessio e Bisconti, che hanno calcato anche parquet di serie A. Oltre a loro, in quintetto hanno giocatori come Caridà, come Casale, come Scodavolpe, cestisti che in serie B hanno giocato per tanti anni, quindi si tratta veramente di una squadra di grande esperienza”. “È una squadra dai due volti, in casa gioca molto meglio ... Leggi la notizia su anteprima24

