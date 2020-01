“Rousseau X”, la nuova App dei 5 Stelle: accesso alla piattaforma via smartphone (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono state sufficienti meno di 24 ore per raggiungere le 1.000 richieste per la prova in anteprima di “Rousseau X”, la nuova app dedicata agli iscritti al M5S che permette di collegarsi dallo smartphone alla piattaforma Rousseau, usata dal Movimento per consultare i suoi iscritti e sviluppare “la democrazia della rete”. La possibilità di prenotarsi e scaricare l’app in anteprima era stata annunciata sul Blog delle Stelle, specificando che c’era tempo dal 25 dicembre fino al 15 gennaio. Ma nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, le iscrizioni riusultavano già chiuse e complete. “La partecipazione alla vita politica del tuo Paese è… a portata di mano!”, si legge nel post di presentazione della app che, spiega il video postato anche su Facebook, “rivoluzionerà il mondo”. L'articolo “Rousseau X”, la nuova App dei 5 Stelle: accesso alla piattaforma via ... Leggi la notizia su ildenaro

