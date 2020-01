Orario Juventus-Cagliari e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Befana di calcio per i giocatori di Juventus e Cagliari, che tornano sul rettangolo verde per affrontarsi all’Allianz Stadium di Torino nella diciottesima giornata della Serie A 2019-2020. Siamo in prossimità della conclusione del girone di andata del massimo campionato italiano. La Juventus arriva da leader della classifica insieme all’Inter a quota 42 punti, in un duello che non si vedeva da molto tempo ai vertici. Tra le sorprese più gradite della prima parte di stagione, il Cagliari è invece sesto a quota 29, alla caccia della quinta posizione detenuta dall’Atalanta e con quattro punti di vantaggio sul Parma e cinque sul Napoli. Nella formazione bianconera, al netto di infortuni (Chiellini e Khedira) e squalifiche (Betancur), c’è ancora qualche ballottaggio per Sarri in due reparti su tre, mentre in casa sarda rientrerà Olsen, dopo quattro giornate di ... Leggi la notizia su oasport

