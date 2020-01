Non solo punti e gol: il Benevento vanta un altro primato speciale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un cammino inarrestabile sul piano dei risultati, ma la correttezza non è da meno. Il Benevento di Filippo Inzaghi abbina l’efficienza in zona gol a un’accortezza da primato sul piano disciplinare. I giallorossi al giro di boa si piazzano infatti al primo posto nella classifica ‘fair play’ grazie a soli 32 cartellini gialli e tre rossi, tutti giunti per doppia ammonizione. La classifica vede il Benevento comandare di un punto sopra l’Empoli, a cui sono state comminate meno ammonizioni ma più espulsioni dirette. Il principio si basa infatti sulle penalità: -5 punti per ogni rosso diretto, -3 punti per ogni espulsione per somma di ammonizioni, -1 punto per ciascun cartellino giallo. La Strega, che guarda tutti dall’alto verso il basso, ha ottenuto ‘soltanto’ 41 punti di penalità contro ... Leggi la notizia su anteprima24

