“Non è mia figlia” | scambio di culle in ospedale | panico e corsa al lotto

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due neonati, un maschietto e una femminuccia, identico cognome e uno scambio di bambini per un 31 dicembre da incubo. Scene da film quelle vissute da due famiglie napoletane nell'ospedale "Villa Betania" di Ponticelli, quartiere della periferia orientale della città. I bambini, un maschio e una femmina, nascono il 30 dicembre e pur non essendo parenti hanno lo stesso cognome. Tutto fila liscio, le mamme abbracciano i propri neonati e arriva la prima poppata. Ma poi scoppia il panico. E' la nonna della bambina a lanciare l'allarme: si accorge che quella che doveva essere appunto una femminuccia, è diventato improvvisamente un maschietto. Il dado è tratto, nell'ospedale scoppia il caos. Che cosa è realmente accaduto? A spiegarlo è il direttore sanitario della struttura, Antonio Sciambra: "In riferimento all'episodio del momentaneo scambio di ...

