Milano al 2030 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Oltre allo sbarco in città ieri di Ibra, quasi un Ulisse di rientro a Itaca per vendicare l’onore del Milan, le poche certezze del 2020 sono che si dovrà decidere su San Siro e che sarà un anno di pre campagna elettorale (si voterà per il sindaco nel 2021), due cose più collegate di quel che sembri. Leggi la notizia su ilfoglio

