Marito e moglie fanno una cosa incredibile con la cameriera… (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ successo il 30 dicembre nel Michigan, Usa, Danielle Franzoni, una cameriera di un ristorante, ha ricevuto da una coppia di clienti una mancia di oltre duemila dollari per un conto di soli 23. Secondo i media americani, la sfida di lasciare una cifra equivalente a “2020” potrebbe cominciare nelle prossime settimane. Il caso ha voluto che fosse proprio lei Danielle Franzoni è una donna decisamente fortunata, di 31 anni, cameriera in un ristorante di Alpena, nel Michigan. Quel giorno stava lavorando, quando è andata a prendere il conto di una coppia e ha trovato una sorpresa che le ha tolto il respiro. La coppia avrebbe dovuto pagare 23 dollari, ma i clienti hanno deciso di aggiungere una mancia molto generosa, di ben 2020 dollari, cifra corrispondente all’anno appena iniziato. Sul conto hanno lasciato un messaggio per Danielle: “Happy New Year” e ... Leggi la notizia su velvetgossip

