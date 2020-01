La biblioteca con i libri sospesi di Ithaca, New York (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come una ziggurat rovesciata, la biblioteca Belle Arti Mui Ho della Cornell University di Ithaca, stato di New York, colpisce per l’aspetto che capovolge la tradizionale distribuzione dei libri. L’operazione di restyling pianificata dallo studio di architettura guidato da Wolfgang Tschapeller, austriaco che dopo gli studi a Vienna si è laureato proprio presso questa università, si è inventata i volumi sospesi in aria. Dopo diciotto mesi di lavoro, il nuovo progetto ha ridisegnato la vecchia Rand Hall, storica biblioteca universitaria costruita nel 1911, in favore di un luogo che omaggia le grandi sale di lettura, un unicum nel panorama della conservazione delle opere scritte. In proposito, la biblioteca Mui Ho conta oltre 267mila volumi (sono circa 4mila quelli che ogni anno si aggiungono alla collezione) e abbonamenti, oltre a 850 periodici. Numeri che, insieme al nuovo volto, ne fanno ... Leggi la notizia su wired

