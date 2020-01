Garbagnate Milanese, aggredisce i carabinieri e gli viene sospeso il reddito di cittadinanza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 27 anni, protagonista di una violenta lite con una sua amica, è stato arrestato mercoledì primo gennaio dai carabinieri a Garbagnate Milanese: i militari, intervenuti per sedare gli animi, lo hanno fermato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito proprio i carabinieri. Al 27enne condannato poi dal giudice in un processo per direttissima è stata sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza. Leggi la notizia su milano.fanpage

