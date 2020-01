Friedkin, Stadio e Vitek: il futuro della Roma diviso in tre (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 potrebbe essere un anno da ‘circoletto rosso’ nella storia del Club di Trigoria. E, come spesso accade nell’odierno calcio delle multinazionali (e delle finanziarie…), non per motivi di campo. Non si tratta di scudetti, trofei e vittorie italiane o internazionali. Ma si tratta delle giuste basi per poter costruire un futuro competitivo finalizzato proprio a rimpinguare una bacheca fin troppo vuota, che negli ultimi 11 anni ha visto crescere solo polvere e ragnatele. Naturalmente si sta parlando di Stadio e cambio di proprietà, in rigoroso ordine di importanza. E si, perché fin quando vigerà il Financial Fair Play le società non potranno avere costi superiori ai ricavi, che tradotto vuol dire che non si può spendere più di quanto si incassa. Quindi la ricchezza dei proprietari ha una importanza relativa. L’immobiliarista ceco Vitek è ad un passo ... Leggi la notizia su romadailynews

