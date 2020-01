Conneggs, il primo social network sulla fertilità (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo stile di vita è importante #1Lo stile di vita è importante #2Lo stile di vita è importante #3Prendere la pillola non nuoce alla fertilitàLa spirale intrauterina è uno dei contraccettivi più efficaciI contraccettivi ormonali non proteggono contro le malattie sessualmente trasmissibili'Provare' potrebbe non significare riuscirciNon datevi immediatamente la colpaLo stile di vita è importante anche per luiAvere consapevolezza della propria fertilità è importanteSiamo bombardati da social network e app: ogni minuto ne nascono di nuove, per ogni necessità. Allo stesso modo, i luoghi virtuali per socializzare non mancano: l’ultima “diavoleria” che ha conquistato i giovanissimi si chiama Tik Tok. La prossima, che invece si rivolge a un pubblico più maturo, si chiama Conneggs ed è il primo social network sulla fertilità e la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Un luogo in cui le ... Leggi la notizia su vanityfair

