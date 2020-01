BOOM! Fernanda Lessa concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fernanda Lessa Lontana dai riflettori per svariati anni, caratterizzati da vicende personali non facili, Fernanda Lessa ha deciso di tornare alla ribalta partecipando al Grande Fratello Vip 2020. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che l’ex modella brasiliana sarà una concorrente della prossima edizione del reality show di Canale 5, al via mercoledì 8 gennaio 2020. Nata nel 1977 a Rio de Janeiro, Fernanda ha iniziato da giovanissima a lavorare come modella trovando la notorietà in Italia grazie ad una serie di spot pubblicitari. Nel 2006 ha partecipato alla quarta edizione de L’Isola dei Famosi nella quale i telespettatori hanno potuto conoscere il suo piglio deciso. Sul fronte sentimentale, è stata legata a Christian Vieri e ha avuto due figlie da Boosta, tastierista dei Subsonica. Attualmente è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi e vive a Torino. Nel ... Leggi la notizia su davidemaggio

