Bolide nei cieli del Nord Italia: è caccia ai frammenti (Di venerdì 3 gennaio 2020) caccia ai frammenti del Bolide che la sera del 1° gennaio ha illuminato i cieli del Nord Italia, avvistato in Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Toscana: potrebbe essersi trattato di un meteorite, i cui detriti potrebbero essere caduti nel cuore della Pianura Padana, per l’esattezza nel Modenese, secondo la ricostruzione fatta dagli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) grazie ai dati delle camere del progetto Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) che hanno intercettato il passaggio. Il Bolide, spiegano gli esperti, “è stato osservato per la prima volta a 76 km di quota, mentre percorreva una traiettoria inclinata di circa 68° rispetto alla superficie terrestre. La velocità di ingresso del meteoroide in atmosfera è stata relativamente bassa, circa 12 km/s, ma l’elevato angolo di caduta ha dato luogo ad ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

3KiB3 : Bolide avvistato il 27 Dicembre nei cieli del Torinese (Pinerolo) ?? - roccaverrastro : RT @Roma_Cristiana: Scia luminosa nei cieli cuneesi e torinesi, ecco il video che mostra il “bolide” - Roma_Cristiana : Scia luminosa nei cieli cuneesi e torinesi, ecco il video che mostra il “bolide” -