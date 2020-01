Auto in fiamme, agente fuori servizio interviene (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – È stato l’intervento tempestivo di un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, fuori servizio, che ha permesso di scongiurare il peggio, allontanando alcune persone da un’Auto in fiamme e mettendo in sicurezza la zona un attimo prima che lo scoppio del serbatoio causasse gravi conseguenze. Cosi’, in una nota, la Polizia Municipale di Roma. Il giovane appartenente al I Gruppo ‘ex Trevi’ stava attraversando con il proprio veicolo Ponte Flaminio quando, accortosi delle fiamme divampate da un mezzo sulla carreggiata opposta, ha raggiunto immediatamente l’area e- continua la nota- dopo aver accertato l’assenza di feriti e fatto allontanare le persone presenti intorno all’Auto, ha provveduto a circoscrivere la zona, deviando il traffico in modo da evitare che i numerosi Automobilisti in transito in quel momento si dirigessero ... Leggi la notizia su romadailynews

