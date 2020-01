Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 07:10 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione a Gabriella Luigi in studio autostrade Liguri senza pace parte della volta della galleria Bertaina 26 la Genova Gravellona Toce Crollata ieri pomeriggio lastre di cemento sono cadute sulle corsie solo per un caso nessun mezzo è stato investito il tratto da Masone fino al bivio A26 A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria la A26 nelle settimane scorse per intervento della procura di Genova era stata temporaneamente chiusa per verificare la staticità di 2 viadotti il Ministero dei Trasporti ha convocato d’urgenza Autostrade per l’Italia per le 10 di questa mattina record negativo per le nascite in Italia nel 2018 sono state 439000147 la cifra più bassa registrata dall’unità d’Italia ad oggi lo conferma l’Istat sottolineando che nello stesso tempo la speranza ... Leggi la notizia su romadailynews

