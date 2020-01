Sondaggi: Matteo Salvini è considerato il peggior politico del 2019 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche nelle ultimi Sondaggi del 2019 Matteo Salvini la fa da padrone, a dimostrazione che il leader della Lega è come sempre al centro dell’attenzione mediatica nazionale sia nel bene che nel male. L’ex ministro dell’Interno si contende infatti sia la fascia come migliore che come peggiore politico dell’anno appena passato, scalzando in quest’ultimo caso Matteo Renzi dalla prima posizione. Tra le rilevazioni si segnala anche la bassa aspettativa degli italiani nei confronti di questo 2020. Matteo Salvini protagonista nei Sondaggi Nel Sondaggio effettuato da Demos si può infatti vedere come il leader della Lega risulti scelto dal 21% degli italiani come miglior personaggio politico del 2019 e dal 34% come peggiore. Un dato in netta crescita rispetto all’anno precedente, dove Salvini era considerato il politico peggiore soltanto dal 17% degli ... Leggi la notizia su notizie

