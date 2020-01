SCUOLA/ Le tre riforme a costo 0 che il nuovo ministro non deve lasciarsi scappare (Di giovedì 2 gennaio 2020) Invece di chiedere tre miliardi, il nuovo ministro della SCUOLA potrebbe fare tre buone riforme senza oneri per le casse pubbliche. Ecco quali Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : In provincia di Cosenza tre ragazzi picchiano un anziano invalido. Per divertimento. E pubblicano i video delle vio… - Corriere : Ira dei 5 Stelle contro Fioramonti: «Altro che 3 miliardi. Ci restituisca lui i 70 mila euro che ci deve» - QuaglioSandro : RT @matteosalvinimi: In provincia di Cosenza tre ragazzi picchiano un anziano invalido. Per divertimento. E pubblicano i video delle violen… -